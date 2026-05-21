Dalla Dia di Palermo e la lotta al crimine alla sfida per Avezzano | ecco chi è Alessio Cesareo candidato sindaco del centrodestra

Da secoloditalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessio Cesareo, 65 anni, è candidato sindaco del centrodestra a Avezzano. È sposato e padre di tre figli. Laureato in Giurisprudenza, ha lavorato in ambito legale e ha avuto ruoli di responsabilità nelle istituzioni locali e nazionali. La sua carriera include incarichi nel settore pubblico, e ha partecipato a iniziative contro il crimine organizzato. La sua candidatura si inserisce in un quadro di sfide amministrative e di sicurezza per la città.

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Alessio Cesareo, 65 anni, sposato e padre di tre figli. Laureato in Giurisprudenza, ha dedicato oltre quarant’anni al servizio dello Stato nella Polizia di Stato, partendo come agente fino a ricoprire incarichi di vertice come quello di alto dirigente e Questore in città come Prato, Ascoli Piceno e Pavia. Ha operato in contesti complessi, dalla lotta alla criminalità organizzata alla gestione della sicurezza nei territori, con responsabilità operative e istituzionali di primo piano. Amministrative, a colloquio con Alessio Cesareo, candidato sindaco del centrodestra a Avezzano. Una carriera iniziata sul campo e cresciuta attraverso anni di impegno, studio e merito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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