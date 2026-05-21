Dalla Dia di Palermo e la lotta al crimine alla sfida per Avezzano | ecco chi è Alessio Cesareo candidato sindaco del centrodestra

Alessio Cesareo, 65 anni, è candidato sindaco del centrodestra a Avezzano. È sposato e padre di tre figli. Laureato in Giurisprudenza, ha lavorato in ambito legale e ha avuto ruoli di responsabilità nelle istituzioni locali e nazionali. La sua carriera include incarichi nel settore pubblico, e ha partecipato a iniziative contro il crimine organizzato. La sua candidatura si inserisce in un quadro di sfide amministrative e di sicurezza per la città.

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Alessio Cesareo, 65 anni, sposato e padre di tre figli. Laureato in Giurisprudenza, ha dedicato oltre quarant’anni al servizio dello Stato nella Polizia di Stato, partendo come agente fino a ricoprire incarichi di vertice come quello di alto dirigente e Questore in città come Prato, Ascoli Piceno e Pavia. Ha operato in contesti complessi, dalla lotta alla criminalità organizzata alla gestione della sicurezza nei territori, con responsabilità operative e istituzionali di primo piano. Amministrative, a colloquio con Alessio Cesareo, candidato sindaco del centrodestra a Avezzano. Una carriera iniziata sul campo e cresciuta attraverso anni di impegno, studio e merito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dalla Dia di Palermo e la lotta al crimine alla sfida per Avezzano: ecco chi è Alessio Cesareo, candidato sindaco del centrodestra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni comunali a Prato: Banchelli candidato sindaco del centrodestra. Sfida BiffoniPRATO – E’ ufficiale la candidatura di Gianluca Banchelli per centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio). Elezioni comunali. Alla Lega il candidato sindaco del centrodestra 'compatto' a CasertaAl momento non circolano nomi ma l’indicazione sembra essere chiara: il candidato sindaco di Caserta per il centrodestra sarà in quota Lega. Dj evasore e con la Naspi, denunciato dalla Guardia di Finanza: I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno denunciato un dj bagherese che non avrebbe dichiarato 323.250 euro di redditi, dal 2021 al 2025, derivanti… dlvr.it/TSc9n3 #Cronaca #cr x.com In cosa mi specializzo? reddit 10mila Labubu contraffatti sequestrati a Palermo dalla Guardia di finanzaLa Guardia di finanza ha sequestrato oltre 10mila peluche Labubu contraffatti in sette negozi di Palermo, denunciando altrettanti commercianti per vendita di prodotti recanti marchi contraffatti. wired.it