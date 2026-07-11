comportamento antisindacale vega risarcisce

Vega Srl ha deciso di risarcire i lavoratori coinvolti, chiudendo così la vertenza senza ricorso al tribunale. La società era stata accusata di comportamento antisindacale per aver omesso il versamento delle trattenute salariali applicate a dipendenti rappresentati da Filctem Cgil, Uiltec e Femca Cisl. L’accordo ha evitato un procedimento giudiziario, confermando la risoluzione della disputa tra le parti.

Alla fine l’accordo è stato raggiunto e non ci sarà un giudizio in tribunale dopo la denuncia per comportamento antisindacale da parte di Filctem Cgil e Uiltec, come anche di Femca Cisl: la società Vega Srl aveva omesso il versamento delle trattenute applicate a lavoratrici e lavoratori. Condotta ritenuta anche contraria alle disposizioni del contratto nazionale del settore tessile, abbigliamento moda. I sindacati avevano chiesto al giudice di obbligare la società a versare le trattenute per gennaio e febbraio scorsi, ma anche le quote mancanti e ancora da versare per il restante cinquanta per cento dell’anno scorso. Il giudice aveva... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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