Orari di lavoro e assunzioni per il tribunale nessun comportamento antisindacale della Social City

Il tribunale del Lavoro ha deciso che la Messina Social City non ha agito in modo antisindacale. La decisione è arrivata lo scorso 13 maggio, in seguito a un ricorso presentato dalla Uil-Fpl. La causa riguardava presunte irregolarità negli orari di lavoro e nelle assunzioni, ma il giudice ha stabilito che non ci sono state violazioni di natura antisindacale. La sentenza chiarisce così la posizione dell’azienda rispetto alle contestazioni sollevate dal sindacato.

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Nessun comportamento antisindacale della Messina Social City. Questo il verdetto del tribunale del Lavoro che lo scorso 13 maggio si è pronunciato sul ricorso presentato dalla Uil-Fpl. Il sindacato aveva contestato il mancato confronto per alcuni importanti atti che riguardavano i dipendenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bandi per assunzioni in campagna elettorale, il centrodestra accusa la Messina Social CityIn una nota, gli esponenti locali dei partiti a sostegno del candidato sindaco Marcello Scurria denunciano la situazione dopo la pubblicazione di un... Usl Valle d’Aosta: il Tribunale condanna la condotta antisindacale? Cosa scoprirai Cosa ha impedito ai sindacati di partecipare alle decisioni aziendali? Come cambierà la gestione del personale sanitario dopo questa... Temi più discussi: Illegittimi i turni di lavoro in carcere di oltre sei ore; CCNL 2022 2024 – comparto Funzioni locali: novità e limiti applicativi; Gli orari delle visite fiscali per i dipendenti pubblici nel 2026; Turni da 12 ore nel CCNL Metalmeccanica: limiti, riposi e rischi. Primo Maggio a Bologna, i sindacati sfidano l'intelligenza artificiale: Ridurre gli orari di lavoro o saremo governati dagli algoritmi | VIDEO e FOTO x.com Lavoro e malattia, orari e controlli: come funzionano le visite medichePiù medici abilitati ai controlli ispettivi Inps sui lavoratori in malattia, con l'obiettivo di controlli più frequenti, e un nuovo servizio online dedicato per i datori di lavoro che vogliono richied ... adnkronos.com Orario lavoro e direttiva UE. L’Anaao fa il punto sulle nuove regole per medici e dirigenti sanitari a un mese dall’entrata in vigore dei nuovi orari. Riposo minimo ...Il 25 novembre scatteranno i nuovi orari per adeguarsi ai richiami della UE. Le conseguenze sul Ccnl e quelle assicurative. E ancora, dagli obblighi per le direzioni delle Aziende sanitarie alle ... quotidianosanita.it