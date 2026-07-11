Le sei commissioni sono state chiuse, mentre sulla settima, dedicata alle attività produttive, si discute ancora sulla nomina del presidente. Durante la riunione dei capigruppo, i rappresentanti dell’opposizione non hanno ancora deciso chi guiderà quella commissione. Due presidenze vanno a Forza Italia, mentre una sola è stata assegnata a un rappresentante civico, che sarà Vestri.

Sei commissioni, chiuse. Sulla numero 7 aleggia il mistero. Almeno fino a ieri, quando nella riunione dei capigruppo, i rappresentanti dell’opposizione non avevano ancora sciolto il punto interrogativo sul presidente. Fronte progressista o fronte civico-centrista donatiano? Sono in corso riunioni e contatti per sciogliere il nodo. Che riguarda anche il nome di chi guiderà il gruppo del Pd. Sarà il leader del campo largo Vincenzo Ceccarelli? Oppure il candidato sindaco opterà per lo "spachettamento" per dare una rappresentanza in consiglio anche alla sua lista Arezzo Partecipa? C’è tempo fino al 19 per dirimere la questione. onsiglieri Caneschi e Gallorini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lanazione.it - Commissioni: passo indietro dei civici. Una sola presidenza, due a Forza Italia. Vestri guiderà le attività produttive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

**Consob: passo indietro di Freni per la presidenza, no a candidatura**Il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deciso di ritirarsi dalla candidatura per la presidenza della Consob.

Presidenza Torre Guaceto: passo indietro di Erica Roma a poche ore dall’assembleaA poche ore dall'inizio dell'assemblea prevista a Carovigno, che avrebbe coinvolto i rappresentanti di due Comuni e del WWF per discutere i nuovi...

Temi più discussi: Commissioni: passo indietro dei civici. Una sola presidenza, due a Forza Italia. Vestri guiderà le attività produttive; Intercettazioni, tensione in maggioranza: riunione urgente di Fi sull'emendamento di FdI che amplia l'utilizzabilità dei nastri; Il passo indietro è inevitabile di fronte al blocco della destra; Città Metropolitana, Carmelo Pietrafitta si dimette da consigliere e si allontana da Forza Italia.

Commissioni: passo indietro dei civici. Una sola presidenza, due a Forza Italia. Vestri guiderà le attività produttiveTra i meloniani avanti Stella e Palazzini alla sicurezza. Le altre a Scapecchi, Ceccarelli e Delfini. In sospeso quella di controllo, spetta alla minoranza. Così Poponcini. Ultimi ritocchi prima dell’ ... lanazione.it

Forza Italia, lo sfogo di Pallassini: L'addio di Bondi è una perdita, ma il partito va avanti. E sul futuro non esclude il passo indietroLa frattura tra Forza Italia e Lorenza Bondi continua a lasciare strascichi nel centrodestra senese. Dopo il duro comunicato con cui il partito ha replicato alla nascita del nuovo gruppo consiliare L ... radiosienatv.it