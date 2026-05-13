**Consob | passo indietro di Freni per la presidenza no a candidatura**
Il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deciso di ritirarsi dalla candidatura per la presidenza della Consob. La decisione è stata comunicata tramite fonti parlamentari, che confermano il passo indietro di Federico Freni, membro leghista del governo. La sua scelta evita quindi la competizione per la carica di massimo rappresentante dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
Roma, 13 mag. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti parlamentari, il sottosegretario al Mef, il leghista Federico Freni avrebbe deciso di ritirarsi dalla partita per la presidenza della Consob.🔗 Leggi su Iltempo.it
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