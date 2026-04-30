Presidenza Torre Guaceto | passo indietro di Erica Roma a poche ore dall’assemblea

A poche ore dall'inizio dell'assemblea prevista a Carovigno, che avrebbe coinvolto i rappresentanti di due Comuni e del WWF per discutere i nuovi assetti di governance della riserva di Torre Guaceto, Erica Roma ha deciso di fare un passo indietro. L'incontro era programmato per definire le modalità di gestione e il ruolo dei diversi membri nel futuro della riserva. Al momento, non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulla decisione di Roma.

CAROVIGNO - A poche ore dall'inizio dell'assemblea in cui i tre membri del Consorzio di Torre Guaceto - i Comuni di Brindisi e Carovigno, e il WWF - si sarebbero dovuti riunire nella sede di Carovigno per definire i nuovi assetti di governance, la candidata alla presidenza della riserva, Erica.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Torre Guaceto: Erica Roma difende le sue competenze controLa designazione di Erica Roma alla presidenza del Consorzio di Torre Guaceto ha innescato un acceso dibattito pubblico a Carovigno. Critiche sulle nomine di Torre Guaceto, Roma: "Rispetto per le donne impegnate in politica"Dopo settimane di polemiche sulla sua designazione alla presidenza del Consorzio, Erica Roma rompe il silenzio. Tutti gli aggiornamenti Torre Guaceto diventa l’oasi della discordia: la nomina del nuovo presidente spacca il consorzioÈ un’oasi in cui tira brutto tempo, da mesi, Torre Guaceto. Dove il cambio della governance ha fatto soffiare venti di bufera per il rinnovo al vertice del consorzio di gestione della riserva naturale ... bari.repubblica.it Oasi Torre Guaceto, la candidata presidente: Io attaccata come donna dal partito di Giorgia MeloniCarovigno «merita rispetto, non strumentalizzazioni!». Rompe il riserbo Erica Roma, la professionista indicata dal Comune del Brindisino come presidente del consorzio di gestione dell'oasi naturale di ... bari.repubblica.it