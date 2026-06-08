Maria Grazia Picchetti, annunciatrice con una lunga carriera, ricorda il suo primo incontro con Tortora nell’atrio di una sede Rai. Secondo le sue parole, lui l’abbracciò e, scuotendo la testa, le disse: “Per me è finita”. La stessa ha aggiunto di aver portato avanti la televisione dal bianco e nero ai programmi a colori, senza specificare altri dettagli sulla conversazione o sul contesto.

Per l’eleganza e il garbo, l’eleganza e la compostezza, la Rai la scelse per informare gli italiani dello storico passaggio dal bianco e nero al colore. Maria Grazia Picchetti, annunciatrice Rai dal 1961 al 1977, era perfetta per quel ruolo istituzionale. Tuttavia, accanto alla dizione impeccabile, con sorpresa, dato che il nonno era di San Donà di Piave, sa essere anche informale fino a lasciarsi andare a qualche frase in vernacolo veneto. Appariva un po’ misteriosa, ma anche familiare. Disse di no ad Alberto Sordi che la voleva accanto a sé in un film. Con Enzo Tortora strinse una sincera amicizia e si accorò per la sua sventura. «Sì, ma sono rimasta fino a quattro mesi di vita. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Ho traghettato la tv dal bianco e nero ai programmi a colori»

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