Come si riorganizzerà la dirigenza della Juve dopo l’addio di Modesto Ci sono due priorità

La Juventus ha annunciato l’addio di François Modesto, che ha diretto il settore giovanile del club dal 15 luglio 2025 al 10 luglio 2026. Dopo questa separazione, la società sta riorganizzando la propria dirigenza, con due priorità principali. Al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sui cambiamenti, ma si stanno definendo le nuove figure di vertice e le modalità di gestione del settore giovanile.

di Mauro Munno Come si riorganizzerà la dirigenza della Juve dopo l’addio di Modesto. C’è una priorità nel riassestamento societario. L’avventura di François Modesto alla Juventus si chiude dopo meno di un anno, precisamente dal 15 luglio 2025 al 10 luglio 2026. Un addio consumatosi in punta di piedi e in un clima disteso, formalizzato con una nota ufficiale del club: « Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di direttore tecnico, con efficacia a partire da oggi (ieri, ndr). Il club desidera ringraziare François per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juve, è già finita la corsa Scudetto

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