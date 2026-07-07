La Juventus ha annunciato l’ingresso di Frederic Massara nel suo staff dirigenziale. L’ex direttore sportivo di Milan e Roma assumerà il ruolo di presidente dell’area tecnica. La nomina avviene mentre si avvicina l’addio di Modesto, che sta lasciando il club. La dirigenza è ora guidata dal nuovo amministratore delegato e direttore generale, Giovanni Carnvali.

La Juventus accoglie Frederic Massara. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo ad e direttore generale, Giovanni Carnvali., Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come Francois Modesto, ormai ex direttore tecnico. In casa Juventus, restano in carica il direttore sportivo Marco Ottolini e il director of football strategy Giorgio Chiellini., L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi., Massara riparte dalla Juventus a poche settimane di distanza dall'addio alla Roma, certificato a fine maggio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, nuovo innesto in dirigenza: arriva Massara. Modesto verso l'addio

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BELLISSIMA OPERAZIONE!! DALLA SECONDA DIVISIONE ARRIVA PER BRILLARE ALLA JUVENTUS

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