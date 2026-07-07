La Juventus ha annunciato l’ingresso di Frederic Massara come nuovo responsabile dell’area tecnica. Massara, ex direttore sportivo di Milan e Roma, si unirà alla società per supportare le attività sportive. Nel frattempo, il tecnico attuale si appresta a lasciare la squadra, con un possibile addio imminente. La società è guidata dal nuovo amministratore delegato e direttore generale, Giovanni Carnvali.

La Juventus accoglie Frederic Massara. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo ad e direttore generale, Giovanni Carnvali., Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come Francois Modesto, ormai ex direttore tecnico. In casa Juventus, restano in carica il direttore sportivo Marco Ottolini e il director of football strategy Giorgio Chiellini., L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi., Massara riparte dalla Juventus a poche settimane di distanza dall'addio alla Roma, certificato a fine maggio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, innesto in dirigenza: ecco l'ex Milan e Roma Massara. Modesto verso l'addio

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