La Juventus potrebbe schierare Tomori accanto a uno tra Bonucci e Bremer, con quest’ultimo che potrebbe lasciare spazio in caso di inserimento di un nuovo difensore. La formazione attuale conta cinque difensori centrali, ma con Tomori in arrivo il numero potrebbe aumentare o cambiare ruolo. La strategia prevede anche l’utilizzo di un difensore più offensivo o di un giovane in panchina. La linea difensiva sarà ridisegnata in base alle esigenze di formazione e alle rotazioni.

di Luca Fioretti L’innesto di Fikayo Tomori rivoluziona la retroguardia di Spalletti: i bianconeri pronti a ridisegnare la linea titolare. La Juventus pianifica con cura la fisionomia del reparto arretrato della prossima stagione, mettendo nel mirino la grande novità rappresentata da Fikayo Tomori. L’eventuale arrivo del centrale inglese in maglia bianconera, strettamente legato alla cessione di Federico Gatti, garantirebbe a Luciano Spalletti una risorsa dotata di straordinaria rapidità e temperamento. L’ex Chelsea andrebbe a modificare profondamente le gerarchie attuali all’interno dello spogliatoio della Continassa. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Sicuramente Tomori si prenderebbe un posto di diritto nella difesa di Spalletti scalzando con ogni probabilità Lloyd Kelly, che scalerebbe così nelle retrovie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come potrebbe giocare la Juve con Tomori e chi può fargli spazio, a livello numerico e non: l’analisi

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Quindi la notizia è che #Perin può restare. Ma può anche andar via. Se resta potrebbe giocare. Se va via, ne prendono un altro. Posso andare a dormire con informazioni più chiare adesso x.com

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