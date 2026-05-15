Thuram a rischio per Juve Fiorentina | dall’opzione Koopmeiners alla novità McKennie chi può giocare al fianco di Locatelli

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prossima partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore sta valutando diverse opzioni per il centrocampo, considerando l’assenza del francese, che potrebbe essere sostituito. L’attenzione si concentra su Koopmeiners, che si contenderebbe una maglia da titolare, e sulla novità rappresentata da McKennie, che potrebbe essere schierato al fianco di Locatelli. La formazione titolare dipenderà dalla scelta tra questi giocatori, mentre il giocatore francese potrebbe rimanere fuori causa.

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di Luca Fioretti Juve Fiorentina, Spalletti studia le alternative a centrocampo per sostituire il francese mentre Koopmeiners insidia il posto da titolare. Khéphren Thuram  è in forte dubbio per la sfida contro la  Fiorentina. Il centrocampista francese combatte con un problema al  ginocchio  che ne limita la disponibilità: lo staff monitora ogni progresso del calciatore, ma la  prudenza  è d’obbligo alla Continassa. Nonostante il desiderio del ragazzo di scendere sul  campo  per l’ultima gara interna, il rischio ricaduta appare elevato. Spalletti  non vuole correre pericoli, specialmente in un match che richiederà intensità per tutti i  90  minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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