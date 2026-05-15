Thuram a rischio per Juve Fiorentina | dall’opzione Koopmeiners alla novità McKennie chi può giocare al fianco di Locatelli

Durante la prossima partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore sta valutando diverse opzioni per il centrocampo, considerando l’assenza del francese, che potrebbe essere sostituito. L’attenzione si concentra su Koopmeiners, che si contenderebbe una maglia da titolare, e sulla novità rappresentata da McKennie, che potrebbe essere schierato al fianco di Locatelli. La formazione titolare dipenderà dalla scelta tra questi giocatori, mentre il giocatore francese potrebbe rimanere fuori causa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui