come il cinema la profumeria racconta storie

Un appassionato di profumi descrive il suo rapporto con la fragranza come una relazione lunga e complessa, divisa in tre fasi. La prima fase si caratterizza per un’attrazione intensa e un senso di eccitazione, paragonabile alle note di testa di una fragranza. La descrizione evidenzia come le emozioni siano forti e il legame si sviluppi nel tempo, mantenendo un carattere di novità e intensità.

“Io e il profumo siamo una coppia sposata da tanti anni. Un legame che si sviluppa in tre fasi. All’inizio c’è un’attrazione forte e ci sono emozioni intense: è tutto eccitante e nuovo, come le note di testa. Poi, con il passare degli anni, arrivano le note di cuore, che si arricchiscono di affetto, fiducia e ricordi condivisi e diventano l’essenza di una vita insieme o di una famiglia. Infine, la scia lasciata dopo tanti anni diventa sicurezza e unione, fino a trasformarsi in una cosa sola. Come dice quella canzone, It Had to Be You, un grande classico del jazz scritto da Isham Jones e Gus Kahn: tra noi era destino”, ha spiegato Matteo Fumagalli, 34 anni, autore de Le immagini del profumo, pubblicato da L’Ippocampo Edizioni con i disegni di Daniele Catalli. 🔗 Leggi su Panorama.it

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