Atelier Materi | Véronique Le Bihan racconta il lusso lento della profumeria di nicchia contemporanea
Atelier Materi si distingue nel mercato delle fragranze di nicchia, preferendo un approccio lento e raffinato rispetto alle tendenze di massa. La fondatrice Véronique Le Bihan sottolinea come l’azienda si concentri sulla qualità e sulla creazione di profumi duraturi, in contrasto con i lanci frequenti e le fragranze virali. La strategia punta a valorizzare l’artigianalità e l’eccellenza, offrendo un’esperienza più esclusiva e duratura rispetto alle tendenze del settore.
In un mercato dominato da lanci continui, trend gourmand e profumi pensati per diventare virali, Atelier Materi sceglie un’altra strada. Il brand fondato da Véronique Le Bihan nel 2019 costruisce le proprie fragranze attorno a materie prime interpretate in chiave contemporanea, con un approccio lento, artigianale e profondamente personale. Durante la nostra intervista, la founder racconta il rapporto con la Bretagna, l’importanza dell’imperfezione, la volontà di creare profumi fuori dalle logiche del marketing e il desiderio di preservare una visione autentica del lusso. «So che questo profumo non sarà mai un bestseller, ma incarna l’essenza del mio brand», racconta Le Bihan parlando di Black Oregano. 🔗 Leggi su Amica.it
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