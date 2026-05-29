Atelier Materi | Véronique Le Bihan racconta il lusso lento della profumeria di nicchia contemporanea

Notizia in breve

Atelier Materi si distingue nel mercato delle fragranze di nicchia, preferendo un approccio lento e raffinato rispetto alle tendenze di massa. La fondatrice Véronique Le Bihan sottolinea come l’azienda si concentri sulla qualità e sulla creazione di profumi duraturi, in contrasto con i lanci frequenti e le fragranze virali. La strategia punta a valorizzare l’artigianalità e l’eccellenza, offrendo un’esperienza più esclusiva e duratura rispetto alle tendenze del settore.