Trekking dell' iris in Val Tramigna dove la natura racconta storie antiche

Il trekking dell'iris in Val Tramigna è un percorso che attraversa un paesaggio naturale ricco di fiori e ambienti storici. L'itinerario si svolge tra campi, boschi e zone coltivate, offrendo agli escursionisti la possibilità di scoprire i segreti di questa valle. La Via dell'Iris collega punti di interesse legati alla tradizione e alla natura, permettendo di vivere un'esperienza intima con il territorio.

La Via dell'Iris non è solo un percorso: è un viaggio nel cuore di un territorio che vuole riscoprire le proprie radici. Un progetto nato dalla passione di una piccola rete locale per riportare in vita tradizioni dimenticate e restituire bellezza a colline che meritano di essere conosciute.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Escursione lungo la via dell’iris: tra leggende, erbe spontanee e sapori della Val TramignaUn’escursione affascinante nel cuore della Val Tramigna, lungo la suggestiva Via dell’Iris, tra dolci colline, scorci panoramici e profumi di... Leggi anche: La via del Benessere Natura e trekking: "Rispetto dell’ambiente e socialità" Contenuti di approfondimento Escursione lungo la via dell’iris: tra leggende, erbe spontanee e sapori della Val TramignaUn’escursione affascinante nel cuore della Val Tramigna, lungo la suggestiva Via dell’Iris, tra dolci colline, scorci panoramici e profumi di campagna. Cammineremo immersi nella natura, seguendo un ... veronasera.it Iris e territorio: un progetto di rete per la Val TramignaI paesaggi tra Cazzano di Tramigna e Tregnago si vestono di migliaia di iris. Gli iris stanno trasformando i paesaggi tra Cazzano di Tramigna e Tregnago, così nasce un itinerario unico: 26 chilometri ... veronaoggi.it