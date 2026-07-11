Come difendersi dalle truffe | Polizia di Stato e Croce Verde incontrano i cittadini

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia di Stato e la Croce Verde hanno organizzato incontri a Lucca per aiutare i cittadini a riconoscere e affrontare le truffe. L’obiettivo è sensibilizzare le persone, in particolare quelle più vulnerabili, sui metodi utilizzati dai truffatori e su come reagire in modo efficace. Gli incontri si sono svolti il 11 luglio 2026, offrendo informazioni pratiche per difendersi da eventuali tentativi di truffa.

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Lucca, 11 luglio 2026 -  Imparare a riconoscere i tentativi di truffa e sapere come reagire può fare la differenza, soprattutto per le persone più vulnerabili. Con questo obiettivo, venerdì 17 luglio, dalle 10 alle 12, la sede centrale della Croce Verde di Lucca, in viale Castracani 468D, ospiterà l'incontro pubblico e gratuito "Truffe agli anziani: come prevenirle". L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Croce Verde di Lucca e la Polizia di Stato   della Questura di Lucca, da sempre impegnate nel contrasto a un fenomeno purtroppo sempre attuale, che colpisce le vittime non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo psicologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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