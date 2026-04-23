Carabinieri alla Fiera Campionaria di Venticano | consigli ai cittadini su come difendersi dalle truffe

Da avellinotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Fiera Campionaria di Venticano, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand per fornire consigli ai cittadini su come riconoscere e prevenire truffe. L’iniziativa si ripete anche quest’anno, in continuità con le edizioni precedenti, e mira a sensibilizzare il pubblico sui rischi legati alle frodi che si verificano spesso in occasioni di eventi pubblici.

Anche quest’anno, come accaduto nelle passate edizioni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand espositivo all’interno della Fiera Campionaria di Venticano. La presenza dell’Arma dei Carabinieri all’interno della kermesse si propone quale momento di sintesi delle.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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