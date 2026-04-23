Carabinieri alla Fiera Campionaria di Venticano | consigli ai cittadini su come difendersi dalle truffe

Durante la Fiera Campionaria di Venticano, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand per fornire consigli ai cittadini su come riconoscere e prevenire truffe. L’iniziativa si ripete anche quest’anno, in continuità con le edizioni precedenti, e mira a sensibilizzare il pubblico sui rischi legati alle frodi che si verificano spesso in occasioni di eventi pubblici.

Anche quest’anno, come accaduto nelle passate edizioni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand espositivo all’interno della Fiera Campionaria di Venticano. La presenza dell’Arma dei Carabinieri all’interno della kermesse si propone quale momento di sintesi delle.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate UNARMA alla Fiera Campionaria di Venticano: Stand, Dirigenti e NovitàNei giorni dal 23 al 26 aprile, in occasione della 47^ edizione della fiera campionaria di Venticano, l’associazione sindacale carabinieri UNARMA A. Leggi anche: I consigli di Poste Italiane e Polizia di Stato su come difendersi dalle principali truffe Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alla 47ª Fiera Campionaria di Venticano lo stand dei Carabinieri; UNARMA alla Fiera Campionaria di Venticano: Stand, Dirigenti e Novità; Venticano, UNARMA presente alla Fiera Campionaria con uno stand informativo; Venticano, tutto pronto per la 47ma Fiera Campionaria. Venticano, alla Fiera Campionaria lo stand dei Carabinieri per prevenire furti e truffeIn occasione della 47ª Fiera Campionaria di Venticano, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand espositivo per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini. L’in ... irpiniaoggi.it Alla 47ª Fiera Campionaria lo stand dei Carabinieri: consigli ai cittadini su come difendersi da furti e truffeAnche quest’anno, come accaduto nelle passate edizioni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand espositivo all’interno della Fiera Campionaria di Venticano. La presen ... irpinianews.it Non solo esposizione e tradizione, ma anche confronto politico e visione strategica. La 47ª Fiera Campionaria di Venticano si conferma un luogo di dialogo tra istituzioni, imprese e territorio, con un focus particolare sul rilancio delle aree interne e sul settore a - facebook.com facebook