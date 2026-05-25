A Marcianise, i carabinieri hanno organizzato incontri con oltre 350 anziani per sensibilizzarli sul rischio di truffe. L’obiettivo è fornire informazioni pratiche per riconoscere e evitare le truffe più comuni, che colpiscono principalmente persone fragili o anziane. Le sessioni si sono svolte nel rispetto delle normative di sicurezza e si sono focalizzate su modalità di prevenzione e comportamenti da adottare in caso di tentativi di raggiro.

Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 350 anziani hanno preso parte al ciclo di incontri tenuto dai carabinieri della compagnia di Marcianise (Caserta) sul fenomeno delle truffe, molto diffuso e con vittime soprattutto le persone fragili o anziane. Gli incontri, iniziati nel dicembre 2025 e appena terminati, si sono tenuti nelle parrocchie, nei centri ricreativi e di aggregazione e nei circoli per anziani dei comuni di Marcianise, Capodrise, Gricignano di Aversa, Carinaro, Sant’Arpino, Succivo e Orta di Atella; in alcuni casi, con il comandante della compagnia di Marcianise Daniele Petruccelli e i responsabili delle stazioni sul territorio, ha collaborato la sezione di Marcianise dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Come difendersi dalla truffe, a Marcianise i carabinieri incontrano gli anziani

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Truffa agli anziani, Carabinieri arrestano due malviventi napoletani - 09/01/2026

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