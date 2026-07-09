Il calcio di Sarri si distingue per una produzione offensiva che non si limita al possesso palla, ma mira a preparare immediatamente l’attacco. La squadra mantiene un ritmo elevato, con passaggi rapidi e movimenti offensivi continui. Questa impostazione si riflette sia nel gioco del Napoli sia in quello della Lazio, e potrebbe indicare come l’Atalanta attaccherà nelle prossime partite. La strategia si basa su un approccio offensivo diretto, senza pause o attese, puntando sulla rapidità e sulla creazione di occasioni.

C ome abbiamo visto nella prima parte della nostra analisi, nel calcio di Sarri il possesso non è mai stato una forma di attesa. Non serviva soltanto a proteggere il pallone o ad abbassare il ritmo della partita, ma a preparare l’attacco. Le lunghe sequenze di passaggi, gli scambi nello stretto, le uscite codificate dal basso e le catene laterali avevano sempre un obiettivo preciso. Portare la squadra nelle condizioni migliori per arrivare alla conclusione. È per questo che l’evoluzione del suo calcio non può essere letta soltanto attraverso il volume del palleggio. Dopo aver osservato come siano cambiati possesso e numero di passaggi, il passaggio successivo riguarda il modo in cui le squadre di Sarri hanno prodotto occasioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Com’è cambiato il calcio di Sarri/2 La produzione offensiva di Napoli e Lazio racconta come attaccherà l’Atalanta

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