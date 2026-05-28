Campedelli una stagione al top | Questa Primavera sa emozionare

Notizia in breve

La Primavera della squadra bianconera si è conclusa con la sconfitta in semifinale contro il Parma. La stagione si è conclusa in modo positivo, con risultati che hanno portato alla qualificazione tra le migliori del torneo. La squadra ha mostrato continuità e crescita lungo tutto l’arco della stagione. La semifinale rappresenta il punto più alto raggiunto quest’anno, confermando un andamento di alta competitività. La stagione si è chiusa con un risultato che lascia soddisfazione, anche se il sogno finale è sfumato.