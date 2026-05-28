Campedelli una stagione al top | Questa Primavera sa emozionare
La Primavera della squadra bianconera si è conclusa con la sconfitta in semifinale contro il Parma. La stagione si è conclusa in modo positivo, con risultati che hanno portato alla qualificazione tra le migliori del torneo. La squadra ha mostrato continuità e crescita lungo tutto l’arco della stagione. La semifinale rappresenta il punto più alto raggiunto quest’anno, confermando un andamento di alta competitività. La stagione si è chiusa con un risultato che lascia soddisfazione, anche se il sogno finale è sfumato.
Una stagione da incorniciare per la Primavera bianconera, che si è conclusa in semifinale con il Parma. Mister Nicola Campedelli, contano di più le gratificazioni per l’ottima stagione disputata dalla sua Primavera 1 o i rimpianti per aver dovuto rinunciare all’inseguimento del titolo nazionale al termine di una semifinale che avreste meritato di scrivere in maniera diversa? "Abbiamo disputato una stagione incredibile, da record. Ne sono orgoglioso, soprattutto pensando al percorso compiuto dai miei ragazzi: tanti di loro hanno inizio ad allenarsi stabilmente in prima squadra, sei sono stati convocati in nazionale. Traguardi importanti che non resteranno isolati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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