La soddisfazione è tanta sul volto e nelle parole di Nicola Campedelli che fa trasparire anche tutta la tensione che una gara così importante lascia addosso. L’allenatore parla così della prova dei suoi ragazzi: "Eravamo partiti bene nei primi minuti, aggredendo, poi siamo diventati contratti, tesi, sbagliando stop e gesti tecnici che non sono abituali per noi. La tensione fa parte del calcio, l’importante è superarla. Abbiamo preso coraggio siamo rientrati in partita. È stata dura fino alla fine, davanti avevamo una squadra fortissima". La vittoria del Cesena si è appoggiata su una grande attenzione e capacità di chiudere bene gli spazi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mister. Campedelli: "Gara tosta, bravi a compattarci»

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