Durante la serata di mercoledì, in via Santa Croce a Cremona, una discussione è degenerata e ha portato a un colpo all’addome con un coccio di bottiglia. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia ha identificato e fermato il responsabile dell’aggressione. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Una discussione finisce a colpi di coccio di bottiglia. Il grave episodio, che avrebbe potuto essere una tragedia, si è consumato nella tarda serata di mercoledì sera in via Santa Croce a Cremona. Un giovane si è presentato poco prima delle 23 al Pronto soccorso dell’Ospedale di Cremona, con una profonda ferita lacero contusa all’addome da cui perdeva molto sangue. Subito soccorso dal personale medico e paramedico è stato trasferito in Terapia intensiva per la gravità delle sue condizioni. Nel frattempo dal Pronto soccorso è partita la segnalazione ai carabinieri che si sono presentati al nosocomio. Da quanto è stato poi accertato, il ragazzo avrebbe avuto una discussione accesa con un’altra persona, un 26enne senza fissa dimora, al culmine della quale sarebbe stato colpito all’addome con un coccio di bottiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpito all’addome con un coccio di bottiglia. Trovato il responsabile

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