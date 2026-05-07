Aggredito e colpito al volto con un coccio di bottiglia in piazzale Picelli | denunciato un 43enne

Nella notte del 24 aprile, un uomo di 43 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un gestore di un chiosco in Piazzale Picelli. Secondo quanto ricostruito, l'aggressore avrebbe colpito la vittima al volto con un coccio di bottiglia. La polizia è intervenuta sul posto e ha proceduto con le verifiche. La vittima ha riportato ferite al volto a seguito dell'aggressione.

Ha un volto e un nome l'uomo che, la notte del 24 aprile scorso, avrebbe violentemente aggredito il gestore di un chiosco in Piazzale Picelli, colpendolo al volto con un coccio di bottiglia. Al termine delle indagini, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno infatti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Rapina al supermercato: pugno al volto e minacce con coccio di bottiglia

Bergamo, difende una ragazza al parco Pertini: viene colpito in testa con un coccio di bottigliaBergamo, 28 aprile 2026 – La lite violenta, poi degenerata, era scoppiata al parco dedicato a Pertini, sul retro di via Bono, a pochi metri dalle...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Aggressione a Milano, 14enne accoltellato alla schiena e alla testa: è grave; Sfregiato con un coccio di bottiglia, giovane portato in ospedale; Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Rider di Glovo aggredito nel cuore di Torino: colpito a calci e pugni e rapinato del cibo.

Firenze, 43enne aggredito e rapinato alle Cascine nella notteRapina nella notte tra venerdì e sabato in via delle Cascine, a Firenze. Secondo quanto ricostruito, la vittima è un 43enne di nazionalità peruviana che ... gonews.it

Viterbo – Ubriachi comprano alcolici: aggrediscono il titolare, lo colpiscono al volto e chiedono i soldi indietroI due, residenti in città, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e portati in carcere VITERBO - Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controll ... etrurianews.it

Si deve aspettare il pronunciamento della Corte Costituzionale prima di arrivare alla sentenza del processo che vede alla sbarra un pesarese accusato di aver aggredito il giovane arbitro aretino Lorenzo Petrelli. - facebook.com facebook

51 anni fa Sergio Ramelli moriva dopo essere stato vigliaccamente aggredito in nome dell’antifascismo militante. Il mio intervento di oggi a @Montecitorio per Futuro Nazionale x.com