Bergamo difende una ragazza al parco Pertini | viene colpito in testa con un coccio di bottiglia

A Bergamo, nel parco Pertini situato dietro via Bono, si è verificata una lite che è poi degenerata in violenza. Secondo quanto riferito, un uomo che interveniva a difesa di una ragazza è stato colpito alla testa con un coccio di bottiglia. L’episodio è avvenuto nelle vicinanze delle stazioni delle Autolinee e dei treni, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Bergamo, 28 aprile 2026 – La lite violenta, poi degenerata, era scoppiata al parco dedicato a Pertini, sul retro di via Bono, a pochi metri dalle stazioni delle Autolinee e dei treni. È qui che domenica, verso le 19.30, sono arrivate le Volanti: poco prima un marocchino di 43 anni era stato ferito all’addome e alla nuca con un coccio di bottiglia. Vicino a una panchina, gli agenti in via David avevano trovato un cappellino bianco sporco di sangue. È stata un’infermiera fuori servizio che passava lì per caso a prestare il primo soccorso al ferito, che era cosciente: caricato in ambulanza, trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII, è in prognosi riservata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, difende una ragazza al parco Pertini: viene colpito in testa con un coccio di bottiglia Notizie correlate Violenza in centro: colpito alla testa con una bottiglia rotta dopo una lite, un arrestoLa vittima, un uomo di origine algerina, è rimasta ferita al termine di una colluttazione. Leggi anche: Aggressione choc all'Esselunga: direttore colpito in testa con una bottiglia, caccia a tre uomini in fuga Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Bergamo, difende una ragazza al parco Pertini: viene colpito in testa con un coccio di bottiglia; Francesco Dolci: Per Pamela Genini in sette anni ho speso 400mila euro. Le analisi sul capello trovato, di chi è. Bergamo, difende una ragazza al parco Pertini: viene colpito in testa con un coccio di bottigliaUn marocchino di 43 anni gravemente ferito, un altro connazionale finisce in carcere. Ecco cos’è successo a pochi metri dalle stazioni delle autolinee e dei treni ... msn.com Bergamo, marocchino accusato di tentato omicidio ai danni di un connazionale che aveva difeso una ragazzaLa lite al parco Pertini, nordafricano che avrebbe tentato di difendere una giovane viene colpito con una bottiglia infranta: è in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII. Il presunto aggressore, se ... bergamo.corriere.it Per 103 anni, la tomba più celebrata di Bergamo conteneva un compositore a cui mancava un pezzo. Non una reliquia. Non un documento. La calotta cranica. Gaetano Donizetti morì l'8 aprile 1848. Già il giorno dell'autopsia, qualcuno aveva deciso che quel c - facebook.com facebook Il Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo bando straordinario per l’assegnazione delle ultime due licenze taxi rimaste, completando così l’incremento del 20% previsto dal Decreto Asset (Dl 104/2023). x.com