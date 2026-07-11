colloqui e minacce usa e iran tornano al tavolo mentre khamenei giura vendetta

A una settimana dall'inizio delle cerimonie, Usa e Iran riprendono i colloqui, mentre Teheran invia messaggi minatori e il leader iraniano promette vendetta. La diplomazia sembra ripartire dopo mesi di tensione, con incontri tra rappresentanti di entrambi i paesi. Nel frattempo, le dichiarazioni di Teheran indicano una volontà di mantenere un atteggiamento aggressivo, nonostante i tentativi di dialogo. La situazione resta incerta, con minacce di ritorsioni e segnali di apertura che si intrecciano.

La leadership di Teheran non sembra intenzionata a mettere una pietra sulle ostilità con Washington. A una settimana dall’inizio delle cerimonie funebri per il padre e predecessore, l’ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel raid congiunto statunitense e israeliano del 28 febbraio, Mojtaba Khamenei ha diffuso un messaggio scritto in cui promette che il sangue del leader della Repubblica islamica sarà vendicato. La minaccia arriva mentre la fragile tregua tra Washington e Teheran appare sempre più incerta e mentre proseguono i tentativi diplomatici per evitare una nuova escalation nel Golfo. “La vendetta è la richiesta della nazione e certamente sarà compiuta”, si legge nella dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato iraniana. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Colloqui Usa-Iran, ultima occasione per evitare una guerra

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