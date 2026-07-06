Khamenei l’Iran giura vendetta | È un diritto del nostro popolo

Notizia in breve

Nella Grande moschea di Mosalla, tre dei figli del leader ucciso erano presenti, mentre Mojtaba, il quarto e attuale Guida suprema, non era presente. In occasione di un evento pubblico, il leader iraniano ha dichiarato che il paese giura vendetta, definendolo un diritto del popolo. La dichiarazione è arrivata dopo l’uccisione del leader e ha suscitato reazioni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni future o sui tempi delle eventuali vendette.