Khamenei l’Iran giura vendetta | È un diritto del nostro popolo
Nella Grande moschea di Mosalla, tre dei figli del leader ucciso erano presenti, mentre Mojtaba, il quarto e attuale Guida suprema, non era presente. In occasione di un evento pubblico, il leader iraniano ha dichiarato che il paese giura vendetta, definendolo un diritto del popolo. La dichiarazione è arrivata dopo l’uccisione del leader e ha suscitato reazioni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni future o sui tempi delle eventuali vendette.
Nella Grande moschea di Mosalla, presenti tre figli del leader ucciso. Assente il quarto, Mojtaba, nuova Guida suprema. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Iran vows revenge after Khameneis killing, president Pezeshkian calls it a declaration of...'
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