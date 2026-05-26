Attacco Usa nel sud dell' Iran Khamenei minaccia vendetta

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco nel sud dell'Iran, secondo fonti ufficiali. In risposta, il leader iraniano ha minacciato rappresaglie. La tensione tra i due paesi si intensifica, mentre i negoziati per riavvicinarsi sono ancora in stallo. La situazione resta critica lungo lo Stretto di Hormuz, zona strategica per il traffico di petrolio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato dettagli sull’attacco o sulle eventuali conseguenze.

Tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo Stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parli di progressi, Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell’Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Un raid di «autodifesa» per proteggere le truppe, si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente. Ma per Teheran si è trattato di una vera e propria «flagrante violazione» del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata «senza risposta». Il nodo dei negoziati e le minacce di... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

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