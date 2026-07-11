L’evento “Eat to Meet” 2026 si è svolto mercoledì 8 luglio a Villa di Corliano, a San Giuliano Terme, attirando un pubblico numeroso. La manifestazione di networking ha registrato il tutto esaurito in breve tempo, con molte persone che hanno partecipato dalle 18:30. La partecipazione ha superato le aspettative, riempiendo gli spazi dell’antica villa.

PISA – Un successo travolgente e un sold out lampo che conferma la forza di un format attesissimo. Si è conclusa con uno straordinario riscontro di presenze l’edizione 2026 di “Eat to Meet”, l’evento di networking che, mercoledì 8 luglio a partire dalle ore 18:30, ha animato gli storici spazi di Villa di Corliano a San Giuliano Terme. I 100 posti disponibili sono andati letteralmente a ruba in pochissime ore fin dall’apertura delle iscrizioni, avvenuta lo scorso 15 giugno. Il progetto, nato per mettere al centro il valore delle relazioni professionali e favorire la nascita di nuove sinergie, è stato realizzato da CNA Pisa e CNA Giovani Imprenditori Pisa, con la prestigiosa compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Cna Pisa: successo da tutto esaurito per “Eat to Meet” 2026 a Villa di Corliano

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