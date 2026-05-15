Dalla Spagna il duo Ces Tévar alla Villa di Corliano

Giovedì 21 maggio alle ore 21, presso la Villa di Corliano, si terrà il concerto del duo Ces Tévar proveniente dalla Spagna. La serata si svolgerà nella storica dimora pisana, nota per le sue sale affrescate, il parco secolare e gli ambienti eleganti. L’evento conclude la tredicesima edizione del Festival Internazionale Fanny, che ha visto numerosi artisti esibirsi nel corso delle scorse settimane. La villa sarà aperta al pubblico per l'occasione, offrendo un contesto suggestivo per la musica dal vivo.

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