Networking giovani imprese e una speciale formula a tema musicale | torna il Drink to Meet di Cna

A Forlì torna il “Drink to Meet” di Cna, un aperitivo di networking con una formula rinnovata a tema musicale. L’evento è rivolto a imprenditori e professionisti di vari settori, in prevalenza giovani, che cercano di confrontarsi, scambiare stimoli, contatti e nuove idee. L'iniziativa si svolge con l’obiettivo di favorire incontri tra professionisti e promuovere opportunità di collaborazione tra i partecipanti.

Torna a Forlì, con una formula rinnovata a tema musicale, il “Drink to Meet”, l’aperitivo di networking Cna pensato per imprenditori e professionisti di diversi settori, prevalentemente giovani e accomunati dalla voglia di confrontarsi, raccogliere stimoli, contatti e nuove idee. Appuntamento a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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