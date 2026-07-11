Un concerto dell’orchestra giovanile si terrà alla Rocca, con le piante che parteciperanno attivamente alla musica. Le piante non saranno solo decorazioni, ma entreranno nelle esecuzioni come protagoniste. L’evento si intitola “Clorophilla Suite” e prevede un’interpretazione musicale che integra le piante nel suono. La performance sarà accompagnata da una scenografia che valorizza le piante coinvolte. La data dell’evento non è ancora stata comunicata.

Le piante non saranno soltanto parte della scenografia, ma entreranno nell’esecuzione musicale come vere e proprie protagoniste. È questa la particolarità di ‘ Clorophilla Suite ’, la produzione originale di Accademia InArte e ForlìMusica che debutterà in prima assoluta alle ore 21, alla Rocca di Caterina Sforza, nell’ambito della rassegna estiva ‘L’Arte è Vita’. L’idea nasce dal desiderio di esplorare, con il linguaggio dell’arte, un percorso che dalla distruzione conduce alla rinascita. La composizione segue infatti il cammino dell’umanità dalla terra bruciata fino al germogliare di una nuova foresta, affidando il racconto non solo agli strumenti musicali, ma anche alle piante, che partecipano attivamente alla performance grazie a una tecnologia capace di tradurre la loro attività biologica in suoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Clorophilla Suite’ alla Rocca. InArte, così l’orchestra giovanile darà vita al suono delle piante

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