Uno studio del MIT ha scoperto che i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia. La ricerca ha evidenziato un meccanismo biologico inaspettato che permette alle piante di rilevare le vibrazioni generate dall’acqua che cade. La scoperta si basa su esperimenti condotti in laboratorio, dove si è osservato come i semi rispondano a determinati stimoli acustici. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati di recente.

Immaginate di essere sepolti nell’oscurità della terra, in attesa. Non c’è luce, non c’è calore percepibile, solo il silenzio umido del suolo. Poi, improvvisamente, una vibrazione — ritmica, insistente, familiare — attraversa il terreno e raggiunge ogni cellula del vostro essere minuscolo. È la pioggia. Ed è il segnale che stavate aspettando per nascere. Non è fantascienza, né metafora poetica. È quanto accade, con ogni probabilità, a milioni di semi ogni volta che le nuvole si aprono. Una ricerca firmata dagli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology Nicholas Makris e Cadine Navarro ha fornito la prima evidenza diretta che i semi sono in grado di percepire i suoni presenti in natura e di rispondervi biologicamente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I semi delle piante sentono il suono della pioggia: lo studio del MIT rivela un meccanismo biologico inaspettato

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I semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano la germinazione e la crescita: lo studio del MITUno studio condotto presso un istituto di ricerca ha rivelato che i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia.

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