Il suono delle piante torna al Teatro del Pollaio per l' ultimo appuntamento della stagione

Venerdì 12 giugno, al Teatro del Pollaio, la Sala Locus Mirabilis ospiterà l'ultimo evento della stagione, trasformandosi in un giardino sonoro. L'appuntamento prevede atmosfere di musica elettronica accompagnate dalla voce della Natura, creando un ambiente sospeso e immersivo. L'evento si inserisce nell'ambito di una serie dedicata ai suoni delle piante, offrendo un'esperienza sensoriale attraverso musica e suoni naturali.

Venerdì 12 Giugno la Sala Locus Mirabilis tornerà a trasformarsi in un vero e proprio giardino sonoro in compagnia di atmosfere sospese, musica elettronica e la voce della Natura, anzi la sua musica. Il collettivo EchoChamber fondato dal compositore Danilo Caposeno arricchito dalla chitarra e dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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