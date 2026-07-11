Anen Khalaili si trova a Milano, dove ha sostenuto le visite mediche e l’idoneità sportiva presso il Coni. Nonostante ciò, l’Istituto di Medicina dello Sport ha richiesto ulteriori esami medici prima di completare la certificazione. La firma ufficiale dell’accordo con l’Inter non è ancora arrivata e potrebbe non esserci, a causa di questi controlli supplementari.

L’ufficialità di Anen Khalaili all’Inter non è ancora arrivata e forse non arriverà mai. Il giocatore è a Milano, si è sottoposto alle visite mediche e anche all’idoneità sportiva al Coni, ma l’Istituto di Medicina dello Sport vuole vederci chiaro sulle sue condizioni fisiche e ha richiesto ulteriori accertamenti medici. Il calciatore sarà quindi sottoposto a nuovi esami tra lunedì e martedì e – se tutto andrà bene – soltanto al termine di questo iter si potrà procedere con il tesseramento, oppure prendere una decisione definitiva sull’operazione, che a questo punto è a forte rischio. L’Inter seguirà da vicino l’evolversi della situazione, considerata l’importanza strategica dell’investimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso Khalaili, il Coni vuole vederci chiaro: richiesti altri accertamenti medici. L’affare con l’Inter rischia di saltare

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