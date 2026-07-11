C’è un pezzo d’Italia che ogni volta si sente “a metà”: vive altrove, studia, lavora, magari assiste un familiare, e quando arriva il giorno del voto deve scegliere tra un diritto e un viaggio. Biglietti, permessi, chilometri, stress. Stavolta però a Roma è successo qualcosa che non era affatto scontato. Perché nel giro di pochissimi giorni, mentre in Parlamento si discuteva tutt’altro e l’aria era già quella delle tensioni da riforma, la maggioranza ha trovato un accordo che fino a ieri sembrava impantanato tra burocrazia e paure organizzative. E il tema è di quelli che toccano la vita reale di milioni di persone. Il punto è semplice, eppure enorme: l’idea è permettere agli elettori che vivono stabilmente lontano dal Comune di residenza di non essere più costretti a tornare “a casa” per votare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Clamoroso alla Camera, scossone votazioni: il colpo di scena per milioni di italiani

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