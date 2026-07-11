Clamoroso alla camera scossone votazioni | il colpo di scena per milioni di italiani Cambia tutto
Alla camera, le votazioni hanno subito una svolta improvvisa, causando un cambiamento nel procedimento sulla riforma del sistema elettorale. La maggioranza ha deciso di rivedere le modalità di accesso al voto, introducendo un nuovo elemento nel dibattito. La decisione ha modificato le precedenti posizioni e riaperto il dossier, coinvolgendo milioni di cittadini e influenzando le prossime fasi della discussione parlamentare.
Un cambio di passo inatteso nella maggioranza riapre il dossier sulla riforma del sistema elettorale e introduce un elemento destinato a incidere in modo concreto sull’accesso al voto. A pochi giorni dall’approdo in Aula alla Camera del provvedimento, le forze di governo hanno depositato un correttivo che mira a rendere effettivo, su larga scala, il voto dei fuori sede per elezioni politiche, elezioni europee e referendum. L’obiettivo dichiarato è consentire a chi vive stabilmente lontano dal Comune di residenza, per ragioni documentabili, di votare nel luogo di domicilio senza dover sostenere spostamenti onerosi. La misura punta a superare un limite storico dell’organizzazione elettorale italiana: l’obbligo, per la maggior parte degli elettori, di recarsi nel Comune di iscrizione nelle liste. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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