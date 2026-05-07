Un tonfo clamoroso Sondaggi italiani colpo di scena | numeri che cambiano tutto

I sondaggi italiani più recenti, pubblicati dalla Supermedia AGIYouTrend, mostrano un panorama politico in evoluzione. Il centrodestra ha registrato una diminuzione nei consensi, mentre il campo largo ha cominciato a recuperare terreno. Questi numeri hanno provocato un cambiamento significativo nei pronostici e nel quadro complessivo delle intenzioni di voto, influenzando la lettura generale dello scenario politico attuale.

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La nuova Supermedia AGIYouTrend sulle intenzioni di voto fotografa un quadro politico in movimento, con un centrodestra in flessione e un progressivo recupero del cosiddetto campo largo, che torna ad allargare il divario complessivo. Secondo i dati raccolti tra il 23 aprile e il 6 maggio, la coalizione guidata da Giorgia Meloni scende al 43,9%, il livello più basso dall’inizio della legislatura. Un arretramento che arriva dopo settimane politicamente complesse e che conferma una fase di rallentamento nei consensi. A pesare è soprattutto la performance dei singoli partiti della maggioranza. Fratelli d’Italia arretra al 27,8%, perdendo lo 0,4%, mentre la Lega scivola al 6,6%, segnando un calo di 0,7 punti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un tonfo clamoroso”. Sondaggi italiani, colpo di scena: numeri che cambiano tutto Notizie correlate “Clamoroso!”. Sondaggi, colpo di scena: oggi gli italiani voterebbero cosìPer la prima volta tutti gli istituti inclusi nella YouTrend ‘Supermedia’ hanno testato il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale,... Sondaggi, calo senza precedenti: numeri che cambiano tuttoGli ultimi sondaggi politici fotografano un riequilibrio dei consensi tra i principali partiti.