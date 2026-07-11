Nel porto di Civitavecchia, le forze di polizia hanno sequestrato oltre due quintali di marijuana. L’operazione è stata condotta dai Finanzieri della Guardia di Finanza di Roma e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La droga è stata trovata all’interno di un tir in transito nel porto. L’intervento ha portato al sequestro della sostanza stupefacente. Le autorità stanno proseguendo le indagini per verificare eventuali collegamenti e reti di distribuzione.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato oltre due quintali di marijuana presso il porto di Civitavecchia. Arrestato il conducente del tir, di nazionalità turca, dove è stata trovata la droga. L’operazione, condotta dai militari del Gruppo Civitavecchia e dal personale dell’Ufficio ADM Lazio 3 – sede di Civitavecchia, ha interessato un camion sbarcato in piena notte da una motonave proveniente dalla Spagna. Grazie al fiuto del cane antidroga Ice sono state rinvenute nel carico 34 scatole di cartone al cui interno erano occultate 204 buste di cellophane contenenti la sostanza stupefacente, che venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio avrebbe potuto generare guadagni illeciti per oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Civitavecchia, oltre 2 quintali di marijuana scoperti in un tir al porto

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