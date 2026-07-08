Al porto di Genova-Prà sono stati sequestrati oltre 700 chili di marijuana. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Genova insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intervento si è svolto nel bacino portuale, dove è stata trovata la droga durante controlli di routine. Non sono state rese note ulteriori informazioni sul metodo di trasporto o sui soggetti coinvolti.

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato, presso il bacino portuale di Genova-Prà, 1.400 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, un quantitativo complessivo di oltre 770kg di sostanza stupefacente che, a seguito di analisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere marijuana. L’ingente quantitativo, occultato all’interno di un container che trasportava un carico di frutta disidratata, era stipato in oltre 170 scatole di cartone posizionate alla base dello stesso. Il sequestro della sostanza... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Genova, sequestrati al porto oltre 7 quintali di marijuana

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