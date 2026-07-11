Città distrutta dal bombardamento Commemorati vittime e feriti | Questa ferita non si rimargina

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cremona ha commemorato le 119 vittime e gli 82 feriti del bombardamento del 10 luglio di 82 anni fa, che colpì la stazione ferroviaria e i quartieri circostanti. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno ricordato l’evento e le sue conseguenze. Un momento di riflessione e di rispetto per le persone coinvolte in quella tragedia, definita come una ferita che non si rimargina.

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Cremona si è fermata per ricordare le 119 vittime e gli 82 feriti del bombardamento del 10 luglio di 82 anni fa, che colpì la stazione ferroviaria e i quartieri limitrofi. Ieri mattina la cerimonia davanti al monumento alle vittime del bombardamento in via San Francesco d’Assisi, organizzata dal Dopolavoro Ferroviario (DLF), dalla sezione provinciale dell’Anpi, Comune e Provincia, presenti le autorità civili e militari ed i rappresentanti delle Associazioni Partigiane, d’Arma e Combattentistiche. Accanto ad una grande foto che ricorda il bombardamento del ‘44, la commemorazione è stata introdotta da Graziano Badolato, presidente del Dopolavoro Ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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