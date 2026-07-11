Città distrutta dal bombardamento Commemorati vittime e feriti | Questa ferita non si rimargina
Cremona ha commemorato le 119 vittime e gli 82 feriti del bombardamento del 10 luglio di 82 anni fa, che colpì la stazione ferroviaria e i quartieri circostanti. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno ricordato l’evento e le sue conseguenze. Un momento di riflessione e di rispetto per le persone coinvolte in quella tragedia, definita come una ferita che non si rimargina.
Cremona si è fermata per ricordare le 119 vittime e gli 82 feriti del bombardamento del 10 luglio di 82 anni fa, che colpì la stazione ferroviaria e i quartieri limitrofi. Ieri mattina la cerimonia davanti al monumento alle vittime del bombardamento in via San Francesco d’Assisi, organizzata dal Dopolavoro Ferroviario (DLF), dalla sezione provinciale dell’Anpi, Comune e Provincia, presenti le autorità civili e militari ed i rappresentanti delle Associazioni Partigiane, d’Arma e Combattentistiche. Accanto ad una grande foto che ricorda il bombardamento del ‘44, la commemorazione è stata introdotta da Graziano Badolato, presidente del Dopolavoro Ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Il dolore di Cavezzo e Medolla: "Una ferita che non si rimargina"Il 29 maggio 2012 si ricordano le 28 vittime del terremoto che colpì Cavezzo, Medolla e altre località.
Ucraina, bombardamento Odessa: dieci feriti, tra loro due bambiniUn bombardamento ha colpito Odessa, causando almeno 11 feriti, tra cui due bambini.
Temi più discussi: Città distrutta dal bombardamento. Commemorati vittime e feriti: Questa ferita non si rimargina; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Raid russo su Kiev, rasa al suolo la fabbrica dei missili Flamingo (usati per colpire Volgograd): la vendetta di Mosca.
Città distrutta dal bombardamento. Commemorati vittime e feriti: Questa ferita non si rimarginaCremona, a 82 anni dalla strage nella zona della stazione cerimonia voluta da enti locali e associazioni. La vicesindaca: la guerra continua a devastare troppe parti del mondo. La Provincia: mai più q ... ilgiorno.it
Città di Caltanissetta - unofficial. . 9 luglio 1943: per bombardamento di Caltanissetta si intende una serie di attacchi aerei ai danni della città di Caltanissetta effettuati nel quadro dello sbarco Alleato in Sicilia tra il 9 e il 13 luglio1943 a opera dell'aviazione angl facebook
Ucraina, le immagini di Irpin distrutta dai bombardamentiRoma, 1 apr. (askanews) – Macerie, edifici distrutti, ponti crollati. Le immagini da Irpin, sobborgo di Kiev, diffuse dal ministero dell’Interno ucraino, mostrano una città devastata dai bombardamenti ... affaritaliani.it