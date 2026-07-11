Città distrutta dal bombardamento Commemorati vittime e feriti | Questa ferita non si rimargina

Notizia in breve

Cremona ha commemorato le 119 vittime e gli 82 feriti del bombardamento del 10 luglio di 82 anni fa, che colpì la stazione ferroviaria e i quartieri circostanti. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno ricordato l’evento e le sue conseguenze. Un momento di riflessione e di rispetto per le persone coinvolte in quella tragedia, definita come una ferita che non si rimargina.