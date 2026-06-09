Giustizia più accessibile la Sicilia accelera | al via il tavolo per i 30 sportelli territoriali

Notizia in breve

In Sicilia è partito un tavolo per attivare 30 sportelli territoriali dedicati alla giustizia. L’obiettivo è semplificare le procedure e rendere più accessibile il servizio ai cittadini. Le strutture saranno distribuite sul territorio per facilitare l’accesso alle pratiche legali e amministrative. La creazione di questi sportelli mira a ridurre le difficoltà nel rapporto tra cittadini e istituzioni giudiziarie. Le iniziative riguardano anche l’informatizzazione e la semplificazione delle pratiche.