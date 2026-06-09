Giustizia più accessibile la Sicilia accelera | al via il tavolo per i 30 sportelli territoriali
In Sicilia è partito un tavolo per attivare 30 sportelli territoriali dedicati alla giustizia. L’obiettivo è semplificare le procedure e rendere più accessibile il servizio ai cittadini. Le strutture saranno distribuite sul territorio per facilitare l’accesso alle pratiche legali e amministrative. La creazione di questi sportelli mira a ridurre le difficoltà nel rapporto tra cittadini e istituzioni giudiziarie. Le iniziative riguardano anche l’informatizzazione e la semplificazione delle pratiche.
Ridurre le distanze tra cittadini e istituzioni, trasformando pratiche spesso complesse in percorsi più semplici e immediati. È da questa esigenza che prende avvio una nuova fase del progetto "Uffici di prossimità - La giustizia più vicina ai cittadini", iniziativa che punta a rafforzare sul. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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