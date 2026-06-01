Emergenza sporcizia e insetti l' appello di un lettore | La città è al limite intervenga De Luca

Un lettore ha segnalato un grave problema di sporcizia e presenza di insetti a Salerno. Durante una passeggiata domenicale tra Piazza della Libertà e la zona orientale, ha osservato numerosi insetti, in particolare blatte, che infestavano le aree pubbliche. L’appello è rivolto alle autorità competenti, chiedendo interventi immediati per risolvere la situazione. La segnalazione evidenzia un disagio crescente nella città.

E' emergenza pulizia ed insetti a Salerno. A denunciarlo è un nostro lettore: "Trascorrendo questa domenica (ieri) tra Piazza della Libertà e la zona orientale in serata, ho potuto constatare di persona uno scenario a dir poco deprimente: una presenza esagerata di blatte e insetti ovunque.Questo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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