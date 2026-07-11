Durante l’estate, i casi di cistite aumentano, spesso a causa di temperature elevate e maggiore sudorazione. La proliferazione di batteri nelle vie urinarie può essere favorita da pratiche come il prolungato utilizzo di costumi bagnati o di abbigliamento troppo aderente. Tra i fattori di rischio ci sono anche la ridotta assunzione di liquidi e il ritardo nel urinare. Alcuni falsi miti diffusi riguardano l’uso di prodotti specifici o l’alimentazione, ma non ci sono evidenze che li rendano efficaci nella prevenzione.

Non solo mare, relax e passeggiate sulla spiaggia. Per molti l’estate coincide con un disturbo spiacevole e anche doloroso: la cistite, che sceglie proprio questa stagione per manifestarsi con maggiore frequenza. “Non è una coincidenza: il caldo e il cambiamento delle abitudini possono alterare il delicato equilibrio dell’ambiente urogenitale, riducendone le naturali difese e favorendo l’insorgenza delle infezioni”, spiega LaSalute di LaPresse Myriam Mazza, farmacista e presidente dell’Associazione “Ricomincio da me”. “Uno dei principali fattori di rischio è la disidratazione. Con l’innalzamento delle temperature aumenta la perdita di liquidi attraverso la sudorazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cistite: perché i rischi aumentano col caldo, come difendersi e i 3 falsi miti

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