Lavoro e stress termico allarme Cisl | Con il caldo aumentano i rischi nei cantieri

La Cisl ha segnalato un aumento dei rischi nei cantieri a causa del caldo elevato. Attualmente, dodici città italiane sono caratterizzate da temperature con bollino arancione, che indica condizioni climatiche che possono influire sulla salute delle persone. La situazione riguarda principalmente ambienti di lavoro all’aperto, dove il caldo può aumentare lo stress termico per i lavoratori. La presenza di temperature alte si registra in diverse aree del paese, con condizioni meteorologiche che si protraggono nel tempo.

Roma, 26 maggio 2026 – “Oggi ci sono ben 12 città italiane con il bollino arancione, che indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono comportare effetti negativi sulla salute della popolazione. Domani le città saliranno a 15. Di fronte a questa prima ondata di caldo dell’anno è prioritario preservare dai rischi i lavoratori più esposti, come quelli edili”. Lo dichiara Ottavio De Luca, segretario generale della Filca-Cisl nazionale. “Ogni anno – spiega De Luca – nei cantieri ma anche nelle cave si verificano numerosi casi di malori legati allo stress termico, con un aumento degli incidenti. Giova ricordare che l’Inps dà... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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