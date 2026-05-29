2 giugno scioperi biciclettate e falsi miti | perché dobbiamo liberare la Festa della Repubblica dalla narrazione retorica
Il 2 giugno si sono svolti scioperi e iniziative di protesta contro la tradizionale parata militare, con manifestazioni in diverse città. Durante la giornata, sono state organizzate biciclettate e cortei per contestare la rappresentazione militare della festa. Alcuni partecipanti hanno anche denunciato la diffusione di falsi miti legati alla celebrazione, chiedendo di riformulare il modo in cui si celebra la ricorrenza. La giornata ha visto diverse forme di mobilitazione e contestazione pubblica.
Tra le biciclettate di chi contesta la parata militare (e quindi una porzione significativa della nostra italianità), le interpretazioni “di parte” (dimenticandosi del contributo degli ex della Rsi, con lo storico accordo a favore della Repubblica tra Pino Romualdi, ex vicesegretario del Partito Fascista Repubblica, e Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano) ed il ruolo “straordinario e determinante” delle donne al referendum monarchia-repubblica (quasi che la scelta a favore della Repubblica avesse una valenza “femminista”) l ’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana è un’occasione importante per “ritrovare” il senso condiviso di una Storia, che appartiene a tutto il popolo italiano, ben al di là ormai degli schieramenti politici ed ideologici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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