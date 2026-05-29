2 giugno scioperi biciclettate e falsi miti | perché dobbiamo liberare la Festa della Repubblica dalla narrazione retorica

Notizia in breve

Il 2 giugno si sono svolti scioperi e iniziative di protesta contro la tradizionale parata militare, con manifestazioni in diverse città. Durante la giornata, sono state organizzate biciclettate e cortei per contestare la rappresentazione militare della festa. Alcuni partecipanti hanno anche denunciato la diffusione di falsi miti legati alla celebrazione, chiedendo di riformulare il modo in cui si celebra la ricorrenza. La giornata ha visto diverse forme di mobilitazione e contestazione pubblica.