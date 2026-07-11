Il 11 luglio 2021, la nazionale italiana di calcio ha conquistato il titolo europeo battendo l’Inghilterra ai rigori nella finale giocata allo stadio di Wembley, a Londra. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 ai rigori, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sul 1-1. Da allora, sono passati cinque anni da quella vittoria.

L’11 luglio 2021 la Nazionale maschile di calcio dell’Italia allenata da Roberto Mancini vinse gli Europei, battendo in finale l’Inghilterra, che tra l’altro giocava pure in casa, nello stadio londinese di Wembley. La partita era iniziata nel peggiore dei modi per l’Italia, che era in svantaggio già al secondo minuto. Nel secondo tempo, però, il difensore Leonardo Bonucci segnò il gol dell’1-1, e la partita fu poi decisa ai rigori. Anche lì l’Italia iniziò male e in svantaggio, ma il palo di Marcus Rashford e le due successive parate di Gianluigi Donnarumma permisero all’Italia di vincere gli Europei per la prima volta dal 1968. Fu una vittoria sorprendente per l’Italia, che solo tre anni prima non era riuscita a qualificarsi ai Mondiali e non era considerata tra le migliori squadre d’Europa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Cinque anni fa l’Italia vinceva gli Europei ai rigori

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