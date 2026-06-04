L’Italia Under 17 ha raggiunto la finale degli Europei battendo la Spagna ai rigori. La partita si è conclusa con un pareggio dopo i tempi regolamentari e supplementari, prima che la squadra italiana vincesse ai calci di rigore. La finale si giocherà contro la squadra vincente dell’altra semifinale. La squadra italiana punta al secondo titolo europeo consecutivo.

L’Italia Under 17 conquista la finale del Campionato Europeo di categoria e continua a inseguire il sogno di confermarsi campione continentale. Al Lilleküla Stadium di Tallinn, in Estonia, gli azzurrini guidati da Daniele Franceschini hanno superato la Spagna ai calci di rigore per 4-2 dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. Per la Nazionale italiana si tratta della quinta finale europea della storia, dopo quelle disputate nel 2013, nel 2018, nel 2019 e il trionfo ottenuto nel 2024 a Cipro, finora unico successo azzurro nella competizione. Croci illude la Spagna, Lupo eroe ai rigori L’Italia ha sbloccato il risultato al 42’ del primo tempo grazie a un calcio di rigore conquistato e trasformato dal fantasista della Fiorentina Federico Croci. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - L’Italia Under 17 vola in finale agli Europei: battuta la Spagna ai rigori

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