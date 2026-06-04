L’Italia Under 17 ha battuto la Spagna 5-3 ai rigori dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari, qualificandosi per la finale dell’Europeo. Durante la lotteria dal dischetto, il portiere italiano ha parato alcuni tiri, contribuendo alla vittoria. La finale sarà contro il Belgio. La partita si è conclusa con calci di rigore, con alcuni tiri sbagliati da entrambe le squadre.

di Fabio Zaccaria Italia Spagna Under 17 5-3, il Belgio attende gli azzurrini nella finale dell’Europeo: pareggio nel tempo regolamentare, ai rigori passa l’Italia grazie al suo portiere. Il recap e il tabellino del match. Dopo aver pareggiato l’ultima nel girone per 3-3 contro la Danimarca, l’Italia Under 17 ha avuto accesso alla semifinale: occasione in cui ha incrociato la temibile Spagna. Ecco di seguito il recap del match e il tabellino completo. L’Italia torna alla formazione che ha cominciato questo Europeo di categoria con 2 soli cambi: in difesa Donato (Inter) prende il posto di Diallo (Parma) e Croci classe 2010 della Fiorentina in sostituzione di Casagrande (Verona). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Juventusnews24.com - Italia Spagna Under 17 5-3, rigori sbagliati e rigori segnati: gli azzurrini tornano in finale, Lupo decisivo ai tiri dal dischetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali

Notizie e thread social correlati

Champions League, è bis Paris Saint-Germain: Arsenal sconfitto ai rigori. Decisivo l’errore dal dischetto di GabrielIl Paris Saint-Germain ha vinto la partita contro l’Arsenal ai rigori, dopo tre ore di gioco.

Diretta gol Coppa Italia: la Lazio vince ai rigori contro l’Atalanta e va in finale! Motta eroe: para 4 rigori!Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, la Lazio ha conquistato la finale dopo aver battuto l’Atalanta ai rigori.

Temi più discussi: Dove vedere Italia-Spagna Europei U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni; Azzurrini attesi alla semifinale contro la Spagna. Franceschini: Giochiamo liberi; Europei Under 17, Italia prima nel girone: 3-3 con la Danimarca, in semifinale c'è la Spagna; Finale Primavera 1, Fiorentina-Parma: data, orario e dove vederla.

Se Giampaolo #Bonifazi è il miglior terzino destro Under17 italiano, ho molta paura per questo ruolo in futuro. #u17euro #ItaliaSpagna #Under17 @Azzurri x.com

Tagliandi in Spagna per auto Toyota italiana reddit

Italia-Spagna diretta Europeo U17: segui la semifinale LIVEL'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini affronta i pari età della Spagna nella semifinale del campionato europeo di categoria che si sta disputando in Estonia: gli Azzurrini sono arrivati tra le ... msn.com

Pagelle Italia U17-Spagna U17 1-1 (4-2 d.c.r.): che impresa degli Azzurrini! Super Lupo trascina i suoi in finaleSemifinale dell'Europeo U17, Italia-Spagna si decide ai rigori: passa la squadra di Franceschini che in finale affronterà il Belgio. sport.virgilio.it