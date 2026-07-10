Cinquant’anni dal disastro di Seveso la commemorazione con Sergio Mattarella | la diretta

Il 10 luglio 1976, alle 12.27, si verifica un incidente alla fabbrica chimica di Seveso, considerato il più grande disastro chimico in Europa Occidentale. Cinquant’anni dopo, si è tenuta una cerimonia commemorativa con la partecipazione del presidente della Repubblica. La giornata è stata segnata da interventi ufficiali e ricordi in ricordo dell’accaduto. La commemorazione è stata trasmessa in diretta.

Seveso (Monza e Brianza), 10 luglio 2026 – Il 10 luglio 1976, alle 12.27, alla Icmesa di Seveso prende il via una catena di eventi che porterà al più grande incidente chimico dell’Europa Occidentale. Il guasto a un reattore dell'azienda chimica sprigionò una nube tossica contenente diossina che contaminò la zona. Dall’alto del capannone curvo, rivestito d’amianto, un sibilo lacerò l’atmosfera. Una nube dal colore indefinibile, l’odore di bruciato che si diffuse nell’aria calda e depositò un velo invisibile sui tetti delle case, sui campi, sulle vite di qualche migliaio di brianzoli, sui giovani in piscina a godersi il sabato e sui vecchi negli orti, nelle stalle e nei laboratori dei mobilieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Seveso - 50 anni dal disastro della diossina, il 10 luglio arriva il Presidente Mattarella

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Il disastro di Seveso compie 50 anni: venerdì 10 luglio al Bosco delle Querce arriva il presidente Sergio MattarellaIl 10 luglio 1976 si verificò un grave incidente in un impianto chimico in Brianza, quando un guasto provocò la fuoriuscita di diossina.

Temi più discussi: Mattarella a Seveso, cinquant’anni dopo il disastro della diossina. Il passato è alle spalle: rinascere è possibile; Seveso, Mattarella al 50° anniversario del disastro ambientale Icmesa; A 50 anni dal disastro della diossina: Palazzo Lombardia ricorda la tragedia di Seveso tra memoria e futuro; Mattarella a Seveso per i 50 anni dalla diossina.

Il presidente Sergio Mattarella a Seveso per i 50 anni dal disastro della diossina ift.tt/S3TZMkI ift.tt/406zBhg x.com

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