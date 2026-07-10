Il presidente della Repubblica si è recato a Seveso per la cerimonia che ricorda il disastro di cinquant'anni fa nello stabilimento Icmesa, quando una nube tossica di diossina si diffuse nella città della Brianza. La partecipazione si è svolta nel Bosco delle Querce, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini. La tragedia del 1976, che causò contaminazione ambientale e evacuazioni, è stata commemorata con un momento di ricordo e riflessione.

(LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella Ã¨ arrivato a Seveso, per partecipare alla cerimonia commemorativa del 50Â° anniversario del disastro nello stabilimento Icmesa che provocÃ² la dispersione di una nube tossica di diossina nella cittÃ della Brianza. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia Gilberto Pichetto Fratin e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Il Capo dello Stato ha preso parte alla cerimonia al â??Bosco delle Querceâ?, il parco protetto regionale nato sopra i terreni bonificati dopo l'incidente, nellâ??area del â??Grande pioppoâ?, lâ??unica pianta sopravvissuta alle operazioni di bonifica e oggi inserita nel registro degli alberi monumentali. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Cinquant'anni fa il disastro Icmesa e Seveso: Mattarella alla cerimonia al Bosco delle Querce

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Seveso, il presidente Mattarella alla cerimonia dei 50 anni dal disastro dell'Icmesa

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